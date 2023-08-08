İran, diplomatlarının 25 yıl önce öldürüldüğü olayın Taliban tarafından aydınlatılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos 1998'de meydana gelen olayın yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, 8 İranlı diplomat ve 1 gazetecinin "ahlaki, insani ve uluslararası yükümlülüklere aykırı olarak Taliban tarafından öldürüldüğünü" hatırlattı.

Açıklamada, "İran'ın bu acı olayı bir kez daha kınadığı ve söz konusu terör olayının boyutlarının aydınlatılması gerektiğini kesin bir talep olarak vurguladığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki Taliban yönetimine ülkedeki tüm kesimlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yapıldı.

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği 1990'lı yıllarda İran'ın Mezar-ı Şerif konsolosluğundaki 8 diplomat ve 1 gazeteci olmak üzere 9 kişiyi infaz etmişti. Bu olaydan sonra taraflar savaşın eşiğine gelmişti.