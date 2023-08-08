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Dünya

İran, diplomatlarının 25 yıl önce öldürüldüğü olayın Taliban tarafından aydınlatılmasını istiyor

25 yıl önce Afganistan'ın Mezar-ı-Şerif kentinde İranlı diplomatlar ve bir gazeteci Taliban tarafından öldürülmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, olayın boyutlarının aydınlatılması için Afgan yönetimine çağrıda bulundu.

AA8 Ağustos 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
İran, diplomatlarının 25 yıl önce öldürüldüğü olayın Taliban tarafından aydınlatılmasını istiyor
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İran Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos 1998'de meydana gelen olayın yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, 8 İranlı diplomat ve 1 gazetecinin "ahlaki, insani ve uluslararası yükümlülüklere aykırı olarak Taliban tarafından öldürüldüğünü" hatırlattı.

Açıklamada, "İran'ın bu acı olayı bir kez daha kınadığı ve söz konusu terör olayının boyutlarının aydınlatılması gerektiğini kesin bir talep olarak vurguladığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki Taliban yönetimine ülkedeki tüm kesimlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yapıldı.

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği 1990'lı yıllarda İran'ın Mezar-ı Şerif konsolosluğundaki 8 diplomat ve 1 gazeteci olmak üzere 9 kişiyi infaz etmişti. Bu olaydan sonra taraflar savaşın eşiğine gelmişti.

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