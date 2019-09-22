Trump ve Ruhani görüşecek mi? İran'ın şartı var!

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: ABD anlaşmaya dönerse müzakerelere katılabilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinin müzakere şartı olduğunu belirterek, 'Eğer Trump nükleer anlaşmaya dönerse 5+1 ülkeleri ile devam eden görüşmeler çerçevesinde müzakere yapabiliriz' dedi.

  • İHA
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi İngiliz medyasına verdiği röportajda, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasını sonlandırmadığı sürece Washington ile Tahran arasında müzakerenin olmayacağını söyledi. ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasının İran’da maksimum direnç oluşturduğunu söyleyen Arakçi, “İran’ın maksimum direnci devam edecek” dedi.  İran’ın baskı altında müzakere yapmayacağını belirten Arakçi, ABD’nin yeni bir nükleer anlaşma masası kurarak İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki varlığını müzakere konusu yapmak istediğini söyledi.  İran’ın ABD tarafından olası bir askeri müdahaleye karşılık vereceğini vurgulayan Arakçi, Washington ve Tahran arasında müzakerenin ancak İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile mümkün olacağını söyledi.  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme ihtimalini değerlendiren Arakçi, iki lider arasında olası bir görüşmenin ancak ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi sonucunda anlaşmaya muhatap diğer ülkeler ile birlikte olabileceğini söyledi.
 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinin müzakere şartı olduğunu söyleyerek, ”Eğer Trump nükleer anlaşmaya dönerse 5+1 ülkeleri ile devam eden görüşmeler çerçevesinde müzakere yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

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