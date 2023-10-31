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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durumu ve Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

AA31 Ekim 2023 Salı 16:47 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan ve Heniyye, İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği suçların durdurulması için çözüm yollarını istişare etti.

Abdullahiyan, bu sabah gittiği Doha'da ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmiş, daha sonra Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Abdullahiyan'ın Katar'daki temaslarının ardından Filistin'deki durumla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın, Hamas tarafından rehin alınan İsrailli sivillerin serbest bırakılması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

  • Filistin Gelişmeleri
  • Heniyye
  • Abdullahiyan
  • iran

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