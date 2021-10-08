İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2021 Cumartesi / 3 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 12:29
ABONE OL

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Nasrallah ile Abdullahiyan, Lübnan ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, ülkesinin Lübnan'a yönelik tutumunun değişmezliğine işaret ederek, "her düzeyde Lübnan'ın yanında duracaklarını" ifade etti.

Nasrallah da İran'ı "dostunu yarı yolda bırakmayan dürüst müttefik" olarak nitelendirdi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a ilişkin ise Nasrallah, "Lübnan'ın mevcut zorluklardan çıkması konusunda büyük umutlar var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan önceki gün Beyrut'a gelen Abdullahiyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.