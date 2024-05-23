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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi Tahran'da toprağa verildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 6 kişi ile geçirdikleri helikopter kazasında ölen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi, Şah Abdülaziz Hasani Türbesi'nde toprağa verildi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi Tahran'da toprağa verildi
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Dışişleri Bakanlığında düzenlen törenin ardından Abdullahiyan'ın cenazesi defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan türbeye getirildi.

Burada kalabalık bir kitle tarafından karşılanan cenaze türbenin bahçesinde taşınınca mersiyeler okundu ve dualar edildi. Cenaze törenine katılanlar sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra Abdullahiyan'ın cenazesi, türbenin iç kısmına defnedildi.

Abdullahiyan'ın defnedildiği türbede, ABD'nin 2020'de Bağdat Uluslararası Havalanın yakınlarında yaptığı saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin koruması da toprağa verilmişti.

Şah Abdülazim Hasani Türbesi Şiilere göre önemli yerlerden biri sayılıyor. Şah Abdülazim'in Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın soyundan geldiği belirtiliyor.

- HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

  • İran Cumhurbaşkanı
  • helikopter kazası
  • Hüseyin Emir Abdullahiyan

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