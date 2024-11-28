İran Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım tehdidi sürerse, nükleer silaha yönelebiliriz

Portekiz'in başkenti Lizbon'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erakçi, "Eğer Batı, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm yaptırımlarını yeniden uygulamakla tehdit etmeye devam ederse, İran nükleer silah edinmeye yönelebilir." dedi.
Cenevre'de yarın İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin yapacağı toplantıya değinen Erakçi, şunları söyledi:
"Aslında bu (yarınki) toplantı, mevcut durumdan çıkış yolu olup olmadığını görmek için bir beyin fırtınası oturumu. Bu görüşme konusunda iyimser değilim. Çünkü İran'ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor."
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur." şeklinde konuştu.
İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.