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Dünya

İran Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım tehdidi sürerse, nükleer silaha yönelebiliriz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın, yaptırımları yeniden uygulamakla tehdit etmesi halinde, ülkesinin 'nükleer silah edinmeye' yönelebileceğini söyledi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı: Batı'nın yaptırım tehdidi sürerse, nükleer silaha yönelebiliriz
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Portekiz'in başkenti Lizbon'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erakçi, "Eğer Batı, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm yaptırımlarını yeniden uygulamakla tehdit etmeye devam ederse, İran nükleer silah edinmeye yönelebilir." dedi.

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İran'ın daha önce de nükleer silah yapma kapasitesi ve bilgisine sahip olduğunu fakat bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçasını oluşturmadığını ifade eden Erakçi, "Eğer Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, o zaman İran'daki herkes nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna kani olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'IN DOĞRU TARAFLA KONUŞUP KONUŞMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Cenevre'de yarın İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin yapacağı toplantıya değinen Erakçi, şunları söyledi:

"Aslında bu (yarınki) toplantı, mevcut durumdan çıkış yolu olup olmadığını görmek için bir beyin fırtınası oturumu. Bu görüşme konusunda iyimser değilim. Çünkü İran'ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor."

"İRAN SON DERECE GELİŞMİŞ SANTRİFÜJ CİHAZLARI DEVREYE SOKMA KARARI ALDI"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur." şeklinde konuştu.

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Ülkesinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı kalmaya devam ettiğini ve işbirliğine açık olduğunu dile getiren Erakçi, "Şu anda uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlamıyoruz. Bu şu anki kararımızdır. Bu sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi için işbirliğini seçtiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

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