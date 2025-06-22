İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'dan ilan etti: Bu saldırıya cevap vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine saldırılarının ardından "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi" kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Erakçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır.

* ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Saldırgan tutumunun sorumluluğu ABD yönetiminde.

* ABD soykırım rejimi ile saldırdı.

* Barışçıl nükleer tesisler hedef alındı.

* Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi.

* Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı. BM bu saldırıdan ABD'yi sorunlu tutmalıdır. Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.

* İran güvenliği için her türlü tedbiri olacak. İran'ın kendini koruma hakkı var.

* Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor.

* Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Nükleer tesise saldırı affedilemez. Diplomasi çağrısının anlamı yok. Bu saldırıya cevap vereceğiz. ABD diplomasi sürecini bombaladı.

* ABD sadece tehdit dilinden anlıyor.

* Şu anda halkımızın durumu tam olarak anladığından dolayı seviniyorum. İran halkına yapılan bu adaletsizliği anlıyorlar ve herhangi bir saldırıya karşı dik duruyorlar.

* İran şu anda nükleer silahları olan bir rejimin saldırısı altında. İran'ın şu anda bir nükleer silahı yok.

* İsrail'in bir bir iş yaptığını biliyorlar, destekliyorlar, İsrail'e bunu yapması için her hakkı tanıyorlar ve buna 'İsrail'in kendini savunması' diyorlar, bu gerçekten utanç verici.

* Yarın Putin'le bir görüşme olacak. Çok ciddi bir görüşme yapacağım. Rusya, İran'ın dostudur. Putin'le birlikte çalışacağız.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün verimli bir görüşme yaptık. Türkiye kesin şekilde İsrail'i kınadı.

* ABD'nin dünkü saldırıları büyük bir cinayetti. ABD barışa darbe indirdi.

* İsrail, İran'da amacına ulaşamadı. İsrail ağır darbe alınca ABD'den destek aldı. Beyaz Saray Netanyahu'nun etkisi altında.

* ABD'ye cevap için seçeneklerimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz hazır halde.