İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'dan ilan etti: Bu saldırıya cevap vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine saldırılarının ardından "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi" kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.
Erakçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır.
* ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Saldırgan tutumunun sorumluluğu ABD yönetiminde.
* ABD soykırım rejimi ile saldırdı.
* Barışçıl nükleer tesisler hedef alındı.
* Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi.
* Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı. BM bu saldırıdan ABD'yi sorunlu tutmalıdır. Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.
* İran güvenliği için her türlü tedbiri olacak. İran'ın kendini koruma hakkı var.* Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor.
* Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Nükleer tesise saldırı affedilemez. Diplomasi çağrısının anlamı yok. Bu saldırıya cevap vereceğiz. ABD diplomasi sürecini bombaladı.
* ABD sadece tehdit dilinden anlıyor.
* Şu anda halkımızın durumu tam olarak anladığından dolayı seviniyorum. İran halkına yapılan bu adaletsizliği anlıyorlar ve herhangi bir saldırıya karşı dik duruyorlar.
* İran şu anda nükleer silahları olan bir rejimin saldırısı altında. İran'ın şu anda bir nükleer silahı yok.
* İsrail'in bir bir iş yaptığını biliyorlar, destekliyorlar, İsrail'e bunu yapması için her hakkı tanıyorlar ve buna 'İsrail'in kendini savunması' diyorlar, bu gerçekten utanç verici.
* Yarın Putin'le bir görüşme olacak. Çok ciddi bir görüşme yapacağım. Rusya, İran'ın dostudur. Putin'le birlikte çalışacağız.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün verimli bir görüşme yaptık. Türkiye kesin şekilde İsrail'i kınadı.
* ABD'nin dünkü saldırıları büyük bir cinayetti. ABD barışa darbe indirdi.
* İsrail, İran'da amacına ulaşamadı. İsrail ağır darbe alınca ABD'den destek aldı. Beyaz Saray Netanyahu'nun etkisi altında.
* ABD'ye cevap için seçeneklerimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz hazır halde.