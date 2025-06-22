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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'dan ilan etti: Bu saldırıya cevap vereceğiz

ABD'nin İran'a saldırılarının ardından İstanbul'da açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'ABD soykırım rejimi ile saldırdı. ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi. Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Nükleer bir tesise saldırı affedilemez.' dedi. Diplomasi çağrılarının anlamı olmadığını kaydeden Arakçi, 'Bu saldırıya cevap vereceğiz. Cevap için seçeneklerimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz hazır halde.' ifadelerini kullandı. Erakçi, öğleden sonra Moskova'ya gideceğini ve yarın sabah Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 12:25 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'dan ilan etti: Bu saldırıya cevap vereceğiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine saldırılarının ardından "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi" kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Erakçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır.

* ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Saldırgan tutumunun sorumluluğu ABD yönetiminde.

* ABD soykırım rejimi ile saldırdı.

* Barışçıl nükleer tesisler hedef alındı.

* Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi.

* Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı. BM bu saldırıdan ABD'yi sorunlu tutmalıdır. Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.

* İran güvenliği için her türlü tedbiri olacak. İran'ın kendini koruma hakkı var.

* Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor.

* Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Nükleer tesise saldırı affedilemez. Diplomasi çağrısının anlamı yok. Bu saldırıya cevap vereceğiz. ABD diplomasi sürecini bombaladı.

* ABD sadece tehdit dilinden anlıyor.

* Şu anda halkımızın durumu tam olarak anladığından dolayı seviniyorum. İran halkına yapılan bu adaletsizliği anlıyorlar ve herhangi bir saldırıya karşı dik duruyorlar.

* İran şu anda nükleer silahları olan bir rejimin saldırısı altında. İran'ın şu anda bir nükleer silahı yok.

* İsrail'in bir bir iş yaptığını biliyorlar, destekliyorlar, İsrail'e bunu yapması için her hakkı tanıyorlar ve buna 'İsrail'in kendini savunması' diyorlar, bu gerçekten utanç verici.

* Yarın Putin'le bir görüşme olacak. Çok ciddi bir görüşme yapacağım. Rusya, İran'ın dostudur. Putin'le birlikte çalışacağız.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün verimli bir görüşme yaptık. Türkiye kesin şekilde İsrail'i kınadı.

* ABD'nin dünkü saldırıları büyük bir cinayetti. ABD barışa darbe indirdi.

* İsrail, İran'da amacına ulaşamadı. İsrail ağır darbe alınca ABD'den destek aldı. Beyaz Saray Netanyahu'nun etkisi altında.

* ABD'ye cevap için seçeneklerimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz hazır halde.

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