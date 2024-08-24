İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ile artan gerilim, ABD ve Batılı ülkeler ile nükleer müzakereler ve son bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığının silahlı kuvvetler ile uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Arakçi, diplomasi ve askeri saha arasında ilişki ve iş birliğine inandığını söyledi.

Arakçi, "İsrail rejimine karşı düzenlenen Gerçek Vaat Operasyonu, diplomasi ve askeri saha arasındaki uyumun en iyi örneği oldu. Bu operasyon ile İran'ın Şam Konsolosluğu'na yönelik saldırının cevabı verilirken, aynı zamanda Siyonist rejimin savaşı bölgeye yaymaya yönelik çabası engellenmiş oldu. Bu kez de İsrail'e vereceğimiz yanıtta benzer bir durum söz konusu ve silahlı kuvvetler ile tam bir uyum içerisindeyiz" dedi. Arakçi, İsrail'in Heniyye'yi hedef alan saldırısı ile İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'den zamanı gediğinde, özellikle de zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız. Bunda şüpheye yer yok ve bu konuda İran'a kurulmuş gizli tuzaklara da düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PLANLI İNTİKAM VURGUSU

Dışişleri Bakanı seçildikten sonra Batılı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmelerine değinen Arakçi, bu görüşmelerde İran'ın İsrail'e kesin yanıt vereceğini dile getirdiğini belirtti. İsrail saldırısını İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak gördüklerini vurgulayan Arakçi, "İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları ile görüşmelerimde Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği terör eyleminin cevapsız bırakılmayacağını vurguladım. İran, İsrail'e gereken cevabı uygun zamanda ve tüm yönleri ile planlanmış şekilde verecek" dedi.

ABD İLE YÜRÜTÜLEN NÜKLEER MÜZAKERELER

ABD ile nükleer müzakereler konusuna değinen Arakçi, "Önceki hükümetler döneminde 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmek ve yaptırımları kaldırmak için müzakereler yapıldı, ancak anlaşma artık uygulanabilir değil. Yaptırımların kaldırılmasını ve müzakereleri ülke onuruna ve gururuna yakışır şekilde takip edeceğiz. Bu konuda gerekli istişare ve görüşmeleri başlattık, ancak daha önce de söylediğim gibi müzakere ve anlaşma konularında acelemiz yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo öncekilerden farklı ve buna göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

'İran saatler içinde İsrail'e saldırabilir'

Nükleer anlaşma dosyasının yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Nükleer anlaşma mevcut haliyle artık uygulanabilir değil. Anlaşma dosyası yeniden açılmalı ve bazı bölümler üzerinde değişikliğe gidilebilir. Elbette bu kolay bir iş değil. Önceki müzakereler anlaşmaya geri dönmek üzerine kuruluydu ve nükleer anlaşmanın kendisini hiç müzakere etmedik. Bugün şartlar değişti ve bu nedenle biz de farklı bir bakış açısı ile konuya yaklaşmalıyız. Yeni müzakerelerin başlaması gerekiyor ve bu hiç de kolay olmayacak" şeklinde konuştu.