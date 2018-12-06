İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif: Bir kenara yazın, İran teröristleri ve efendilerini adalet önüne çıkaracak

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yabancı destekli teröristler Çabahar'da masumları öldürdü ve yaraladı. Geçmişte olduğu gibi bu tür suçlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dönerken İran istihbaratı tarafından yakalanması ve daha sonra idam edilmesine atıfta bulunan Zarif, "Aşırılık yanlıları 2010'da güvenlik servislerimiz tarafından BAE'den dönerken yakalandı. Bir kenara yazın: İran teröristleri ve efendilerini adalet önüne çıkaracak." ifadelerine yer verdi.

Zarif'in açıklamasında BAE'yi vurgulaması dikkati çekti. İran, 22 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası da Suudi Arabistan ve BAE'yi saldırıların arkasında olmakla suçlamıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar kentinde sabah saatlerinde emniyet müdürlüğünü hedef alan intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı. Saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıyı "Ensaru'l Furkan" örgütünün üstlendiği iddiası

Saldırıyı Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen "Ensaru'l Furkan" adlı örgütün üstlendiği iddia edilirken ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur olay yerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi." ifadelerini kullandı.

Ensaru'l Furkan adıyla bilinen örgüt ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu örgüt, geçen yıl ülkenin güneyindeki Ahvaz kentindeki petrol boru hattına düzenlenen saldırıyı üstlenmişti.

Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar, serbest ticaret bölgesi ve İran-Hindistan-Afganistan'ın ortak projesi Çabahar Limanı'na ev sahipliği yapıyor.