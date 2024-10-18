İran Dışişleri Bakanı: Yahya Sinvar ölümden korkmadı, Gazze'de şehitlik aradı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas lideri Sinvar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Arakçi, "Yahya Sinvar ölümden korkmadı, Gazze'de şehitlik aradı. Savaş meydanında sonuna kadar cesurca savaştı. Son fotoğrafında güzel bir şekilde resmedilen hali, bölgedeki Filistinli ve Filistinli olmayan direnişçiler için caydırıcı değil, tam tersine bir ilham kaynağıdır" dedi.

Hamas doğruladı: Yahya Sinvar İsrail saldırısında şehit oldu Arakçi ayrıca, "Biz ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan, onun Filistin halkının kurtuluşu için verdiği fedakar mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz. Şehitler sonsuza kadar yaşar, Filistin'in işgalden kurtuluş davası her zamankinden daha diridir" ifadelerini kullandı. Arakçi mesajında, Sinvar'ın son anlarının fotoğrafına da yer verdi. Sözcü TV'den skandal manşet Sinvar için gıyabi cenaze namazı