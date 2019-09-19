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İran Dışişleri Bakanı Zarif BM görüşmelerine katılacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılacağı bildirildi.

  • AA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Zarif'e BM Genel Kuruluna katılmaları için vize verdiği yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in yarın sabah New York'a hareket edeceği bilgisini paylaştı. 
 
Musevi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin pazartesi günü gidip gitmeyeceğiyle ilgili açıklamada yapmadı. 
 
Ruhani ve beraberindeki heyetin ABD'nin vize onayı vermemesi halinde BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmayacağı açıklanmıştı.
 
ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle, ağustos ayında Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almıştı.
 
Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki mal varlığına erişimini engellemeyi içerirken aynı zamanda ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını ve ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyor. Buna karşılık BM merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, BM toplantılarına katılmak için New York'a gelecek diplomatlara vize verme yükümlülüğü bulunuyor.
 
BM'de bir toplantıya katılmak için temmuz ayında ABD'ye giden Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmiş, İran Dışişleri Bakanının BM binası ve İran'ın New York konsolosluğu dışına çıkmasına izin verilmemişti.
 
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelebileceği iddia ediliyordu.

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