İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'nca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, yarın çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geleceği duyuruldu.
- DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif´in, 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.