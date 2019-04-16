İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif´in, 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.