İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Lübnan açıklaması

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 16:12 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:12

İranlı Bakan Zarif, 4 Ağustos'ta şiddetli patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Şerbil Vehbe ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Zarif, "Hiçbir yabancının, Lübnan'ın trajik ve zorunlu ihtiyaçlarını fırsata dönüştürerek kendi çıkarları doğrultusunda dayatmalarda bulunmaması gerekir." dedi.

Ülkesinin, Lübnan hükümeti ve halkının kendi kader ve geleceklerini belirleyecek kararları almaya ehil olduğuna inandığını aktaran Zarif, İran hükümeti ve şirketlerinin tüm alanlarda Lübnan'a açılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Lübnanlı Bakan Vehbe de bu dönemde İran'ın Lübnan'a yapabileceği yardımları ele aldıklarını söyledi. Vehbe ayrıca, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeleri de konuştuklarını kaydetti.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Söz konusu patlamanın ardından Türkiye başta olmak üzere dünya ülkeleri, Beyrut'a tıbbi ve gıda yardımlarını kargo uçaklarıyla göndermeye devam ederken, diğer taraftan da üst düzey devlet yetkilileri Lübnan'a dayanışma ziyaretlerinde bulunuyor.

Çarşamba günü itibarıyla Beyrut Limanı'nın kısmi olarak açılması sonucu yardımların gemilerle de gelmesi bekleniyor.