İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2022 Çarşamba / 17 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9435
  • EURO
    16,7597
  • ALTIN
    927.843
  • BIST100
    2402.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran doğruladı: Bir gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı
Dünya

İran doğruladı: Bir gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı

İran, Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisinin kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
ABONE OL

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Kızıldeniz güzergahında seyir halindeki İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde saldırıya uğrayan gemiden yardım çağrısı alındığını ve bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek saldırıya müdahale ettiğini aktaran İrani, "Donanma eskort timinin bölgeye ulaşması ve saldırgan tekneler ile eskort timi arasında karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı." dedi.

İranlı komutan, saldırganları "korsan" olarak niteledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.