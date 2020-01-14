AA, İHA 14.01.2020 10:46 - Güncelleme: 14.01.2020 11:52

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsmaili, uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderildiğini belirtti.

İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlamasının üzerinden 72 saat geçtiğine işaret ederek, bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü ayrıca İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin gösterilere katılması ve fotoğraf çekmesinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İsmaili, uluslararası hukukta bu tür şahısların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve halkın İngiliz Büyükelçinin sınır dışı edilmesini beklediğini savundu.

RUHANİ'DEN AÇIKLAMA

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim." dedi.

Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İran'da mahkemeler ve yargı sisteminden sorumlu yargı erki, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı.

İRAN’DA UÇAK FACİASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE GÖNDERİLİYOR

İran'da Tahran Savcılığı cezai işlemler birimi gözetmeni Muhammed Şehriyari, düşen uçakla ilgili yapılan son işlemler hakkında bilgi vererek, "Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren konuyu ele aldık. Kimlik tespiti ve uzuvların bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdik” açıklamasında bulundu.

Şehriyari, "Ölen 176 kişiden hem kendi vatandaşlarımızın hem de diğer ülke vatandaşlarının kimlik tespitleri için gerekli DNA testlerinin yapılması amacıyla adli tıp doktorlarını görevlendirdik” dedi.

Muhammed Şehriyari dağılmış ceset parçalarının bir bütün olarak bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdiklerini söyleyerek, "İlk andan itibaren kazada ölenlerin ailelerinden adli tıp kurumuna DNA örneklerini vermelerini rica ettik. Büyük bir dikkatle bu numuneler incelendi ve şimdiye kadar 61 ceset tanımlanıp bir araya toplanarak ailelerine verilmeye hazır hale getirildi. Tabii ki 4 İsveç vatandaşı ve birkaç Afganistan vatandaşı için DNA çalışması başlatamadık ancak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu konuyla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

İRANLI ESKİ BÜYÜKELÇİ AFŞAR SÜLEYMANİ: İRAN DA, ABD DE SAVAŞ İSTEMİYOR

Süleymani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ocak'ta yaptığı konuşmanın iki ülkenin de savaş istemediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Diplomatik yolların izlenmesi durumunda savaş havasının dağılacağını ve İran halkının isteğinin de bu yönde olduğunu dile getiren Süleymani, şöyle konuştu:

"Trump'ın konuşmasının ardından ortaya çok mutlak bir gerçek çıktı. İran da, ABD de savaş istemiyor. Çünkü iki taraf da savaşın İran, ABD, bölge ve dünya için büyük zararlara yol açacağını biliyor. Elbette savaş, İran'a çok daha büyük zararlar verebilir. Savaşı, bölge ülkelerinin de istemediğini düşünüyorum. Anlaşıldı ki; tüm problemler ancak diplomatik yollarla çözülebilir."

- "ABD, yaptırımları hafifletse, müzakere imkanı doğabilir"

Süleymani, İran için esas meselenin ekonomik yaptırımlar olduğunu vurgulayarak, "ABD, yaptırımları hafifletse, petrolün satışına ve parasının ulaşmasına fırsat tanısa, müzakere imkanı doğabilir." görüşünü paylaştı.

İran halkının ülkedeki ekonomik gidişatın düzeltilmesini talep ettiğini belirten Süleymani, ABD'nin yeni yaptırımlarla daha fazla zarar veremeyeceğini, öncekilerin etkisinin devam ettiğini ifade etti.

Süleymani, "İran, yaptırımların durması ve gelirinin artırması için çabalıyor. Bunu ne ölçüde başaracağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "İran'ın yeni bir saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermiyorum"

İranlı yetkililerin yaptığı "intikam" açıklamalarının, bunların uygulayacağı anlamında gelmediğini kaydeden Süleymani, "İran'ın yeni bir saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermiyorum. Yapmaya imkanı olduğunu gösterdi. Ancak yeni bir saldırı düzenlemeyecektir." dedi.

- İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.