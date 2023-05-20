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Dünya

İran duyurdu! İnsan ticareti şebekesinin elebaşı idam edildi

İran, 'Fuhuş amacıyla insan ticareti şebekesi kurmak ve yönetmekle' suçlanan bir kişinin idam edildiğini açıkladı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
İran duyurdu! İnsan ticareti şebekesinin elebaşı idam edildi
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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, uluslararası insan ticareti şebekesinin elebaşı olduğu belirtilen Şehruz Sohenveri adlı mahkum hakkında verilen idam kararı, Yargıtay tarafından onanmasının ardından infaz edildi.

Haberde, "Alex" lakabıyla bilinen Sohenveri'nin "fuhuş amacıyla kadın ticareti şebekesi kurmak ve yönetmekle" suçlandığı ve 2020'de Interpol tarafından Malezya'da tutuklanarak İran'a iade edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin 2021'de yargılandığı mahkeme tarafından İran Ceza Kanunu'nda en ağır suçlardan biri olan "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan ölüm cezasına çarptırıldığı ve kararın kısa süre önce Yargıtay tarafından onandığı ifade edildi.

İran dün de Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayla ilgili "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki kararın infaz edildiğini duyurmuştu.

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