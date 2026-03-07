İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Ekonomi Bakanı: Borsa kapalı kalmaya devam edecek
Dünya

İran Ekonomi Bakanı: Borsa kapalı kalmaya devam edecek

İran'da, ABD ve İsrail saldırıyla birlikte kapatılan borsanın ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağı bildirildi.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
İran Ekonomi Bakanı: Borsa kapalı kalmaya devam edecek
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

İran Borsası savaşın ikinci günü bir hafta süre ile kapatılmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.