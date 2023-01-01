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Dünya

İran emniyetinden ''protestolarda dron kullandık'' açıklaması

İran emniyeti, başkent Tahran'daki Mahsa Emini gösterilerinde başta gelen eylemcilerin dronla tespit edildiğini bildirdi.

AA1 Ocak 2023 Pazar 15:27 - Güncelleme:
İran emniyetinden ''protestolarda dron kullandık'' açıklaması
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Fars Haber Ajansına göre, Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, emniyet güçlerinin gösterilerdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rahimi, "Emniyet teşkilatı, son gösterilerde eylemcilerin elebaşlarını tespit etmek için dron kullandı." dedi.

Gösterilerde başı çekenlerin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü aktaran Rahimi, dron kullanımının ciddiyetle devam edeceğini dile getirdi.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.

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