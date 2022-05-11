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Dünya

''İran Erbil'in sınır bölgesini vurdu''

İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
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Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.

İran, zaman zaman İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

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