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Dünya

İran 2 yıl önce tutukladığı Fransız vatandaşı hakkında kararını verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 2 yıldır İran'da tutuklanan bir Fransız vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
İran 2 yıl önce tutukladığı Fransız vatandaşı hakkında kararını verdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2022'den bu yana İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Louis Arnaud, serbest bırakıldı. İran'da uzun süre hapsedilmesinin ardından yarın Fransa'da olacak" ifadesini kullandı. Ummanlı yetkililere ve bu sonuca ulaşılmasına yardım edenlere teşekkür eden Macron, İran'a tutuklu bulunan diğer 3 Fransız vatandaşını gecikme olmadan serbest bırakması çağrısında bulundu.

Fransız diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Arnaud'un dün sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'nden ayrıldığı ve Paris'e gitmeden önce Umman'a geçtiği belirtildi.

Banka danışmanlığı yapan 30'lu yaşlarındaki Arnaud, 2022'de İran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hükümet karşıtı protestolara katılmak ve hükümet karşıtı propagandaya katkıda bulunmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Arnaud'un ailesi tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Arnaud'un o sırada düzenlenen protestolardan uzak durduğunu ve hiçbir zaman siyasi amaçlarla hareket etmediğini belirtmişti.

İran'da Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede şiddetli protestolara yol açmıştı.

İran'da şu anda öğretmen Cecile Kohler ve partneri Jacques Paris ile Olivier adlı bir Fransız vatandaşı tutuklu bulunuyor.

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