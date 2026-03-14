Dünya

İran, füze krizinde İsrail provokasyonuna dikkati çekti: Türkiye'ye atış yapılmadı

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, Türkiye'ye balistik füze fırlatıldığı iddialarını reddetti. Açıklamada, söz konusu iddiaların iki ülke ilişkilerini hedef alan ABD-İsrail provokasyonu olduğunu söyledi.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
İran, füze krizinde İsrail provokasyonuna dikkati çekti: Türkiye'ye atış yapılmadı
İran'dan Türkiye'ye balistik füze fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye'ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi.

ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN BALİSTİK MÜHİMMAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

