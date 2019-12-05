Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar sonrası ABD, İran'ı suçlayarak bölgedeki askeri varlığını artırmaya yönelik ciddi adımlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı caydırmak için mayıs ayından bu yana bölgeye çok sayıda savaş gemisi, uçak gemileri, füze ve hava savunma sistemleriyle birlikte 14 bin asker gönderdi.

New York Times'ın istihbarat verilerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması İran üzerinde caydırıcı bir etki oluşturmadı.

İstihbarat yetkilileri, ABD'nin tüm çabalarına rağmen İran'ın Irak'taki karışıklıkları fırsat bilerek, ülkeye orta menzilli füzeler yerleştirdi.

Yetkililer, füzelerin İsrail ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki Amerikan müttefikleri ve ortakları için bir tehdit oluşturduğunu ve Amerikan birliklerini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Hem İran hem de Irak, geçtiğimiz haftalarda halk protestoları ile karşı karşıya kaldı. Irak'taki protestocuların bazıları, İran etkisine karşı ayaklandıklarını ileri sürdü.