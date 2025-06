İran füzeleri İsrail semalarında... Tel Aviv'de peş peşe patlama

İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. güne girildi. İki ülkenin karşılıklı saldırıları sürüyor.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İSRAİL'İN İRAN'IN KUM KENTİNDE SİVİL BİR BİNAYI VURDUĞU SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

04:20 İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

İSRAİL, İRAN'IN FÜZE DEPOSU VE RAMPALARINA HAVA SALDIRISI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

03:50 İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

03:43 İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu. Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

02:34 Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bunun acilen durdurulması, gerginliğin azaltılması ve kapsamlı ateşkes için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

ABD, İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMALARDA "DİPLOMASİYE BAĞLI OLDUKLARINI" BELİRTTİ

00:17 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine Avrupa ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler için Bruce, bunların "üretken" olduğuna inanmadığını ancak ABD hükümetinin "bir bütün olarak, her yeni fırsattan, her yeni çabadan diplomatik bir sonuca varma umuduyla beklediğini" söyledi. Bruce, İran-İsrail gerginliği konusu başta olmak üzere, müttefik ve ortaklar ile "her cephede çalıştıklarını" belirterek "Çabalarımız, açıkça Başkan'ın öncelikle diplomasiye olan bağlılığını ve diplomasinin başarılı olabileceğine inandığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İran'a verilen iki haftalık süreye ilişkin soruya karşılık da Bruce, İranlılarla daha önce masaya oturduklarını, şimdi bu süreçte nihai kararları Trump'ın alacağını ve diplomatik bir çözüm için "bu iki haftayı beklemenin de faydalı olabileceğini öngördüğünü" dile getirdi. Trump'ın müzakereler için "hala umutlu olduğunu" tekrarlayan Bruce, ancak bu süreçte İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef alması durumunda "sonuçlarının korkunç olacağı" uyarısında bulundu.