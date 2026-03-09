İran füzeleri Tel Aviv'i vurdu! İsrail tarafında ölü ve yaralılar var

Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.

İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti. Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu. Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi. İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi. Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.

İSFAHAN KENTİNDE İRANLI GENERAL ÖLDÜ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan'daki Sahib ez-Zaman Devrim Muhafızları Koordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi'nin öldüğü belirtildi.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE ÖLEN ABD ASKERLERİNİN SAYISI 7'YE ÇIKTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı. Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Tel Aviv çevresindeki bölgelerde İran'ın misilleme saldırısı nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta dakika dakika yaşananlar:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ya da onaylamak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydetti.

Bahreyn Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı şu ana kadar 102 balistik füze ve 171 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki Rus personelin tahliyesinde ikinci etaba başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de füze parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri nedeniyle Orta Doğu'da tırmanan krizde ateşkes girişimlerine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında enerji tedariki için Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda olunmayacak rotalar keşfedilmesi, benzin ve mazota tavan fiyat sistemi getirilmesi gibi tedbirler alınmasını talep etti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran sınırında yük araçlarının hareketine yönelik kısıtlamayı sonlandırdı.

Bahreyn'e ait ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO), grup faaliyetlerinde mücbir sebep ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleriyle mücadele ettiğini açıkladı.

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara saldırılar düzenleyen İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Bahreyn'de, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5'er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

Bahreyn, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında bulunan Adise ve Aytarun beldelerine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu'nun, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildiren mesajlar yayımladığı belirtildi.

Kuveyt: Sabbiye Elektrik Santrali'nde yangın çıktı, İran'dan atılan bir İHA hava savunma sistemlerimizce düşürüldü

02.27 İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı

02.24 Yemen hükümetinin, Husileri İran'ın gündemine hizmet edecek herhangi bir askeri maceraya girişmemeleri konusunda uyardığı bildirildi.

02.19 Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırı sonucu düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı bildirildi.

01:22 Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında bazı siviller yaralandı, çok sayıda ev zarar gördü

01.11 İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da, İsrail ordusunun "yaklaşık 3 bin 400 hedefe" saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

00.46 İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

00.45 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

00.19 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi hayatını kaybetti.

00:14 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığını belirtti.