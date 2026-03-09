İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
Dünya

İran füzesi imha edildi! NATO'dan Türkiye mesajı: Tüm müttefikleri savunmaya hazırız

NATO, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, 'Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.' açıklamasında bulundu.

9 Mart 2026 Pazartesi 17:06
NATO Sözcüsü Allison Hart, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hart, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

