İran gerçeğini gizlediler! ABD'nin savaş oyunu ifşa oldu: Açıklanandan daha çok hedef vuruldu

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ayı aşkın süredir devam ederken ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditler sürüyor.

ABD BAŞKANI TRUMP, ÖZGÜRLÜK PROJESİ'NİN KISA SÜRELİĞİNE DURDURULMASINA KARAR VERDİKLERİNİ BİLDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."

ABD BASINI TEPKİLİ

Amerikan basını, Trump'ın Özgürlük Projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi, Trump'ın ani bir "U" dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi, Özgürlük Projesi'nin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.

İRAN BASINI, TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ ASKIYA ALMASINI "BAŞARISIZLIK" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.



Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.

Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı.

Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.

ABD ile İran arasında kalıcı ateşkes için uluslararası çabalar devam ediyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın, savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak amacıyla İran ile tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığı bildirildi. Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgilendirilmiş iki kaynağa göre; ABD, önümüzdeki 48 saat içinde İran'dan bazı kritik başlıklarda yanıt bekliyor. Henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok, ancak taraflar savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar anlaşmaya yaklaştı. Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda yeni duyurduğu Özgürlük Projesi' operasyonunu geri çekme ve kırılgan ateşkesi koruma kararı da müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye dayanıyor.

WASHİNGTON POST: İRAN, AÇIKLANANDAN DAHA ÇOK ABD HEDEFİNİ VURDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşta, İran'ın bölgedeki ABD askeri tesislerine ait en az 228 hedefi vurduğu ve hasara yol açtığı, bu sayının ABD hükümetinin daha önce açıkladığından çok daha yüksek olduğu bildirildi.

İran devletine bağlı medya kuruluşları tarafından yayımlanan ve Washington Post gazetesi tarafından doğrulanan görüntüler, İran'ın hava saldırıları sonucu ABD askeri tesislerine verdiği zararın daha önce açıklananlardan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uydu görüntüleri analizine dayanan haberde, "İran'ın hava saldırıları savaşın başlamasından bu yana Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde en az 228 yapıyı veya ekipmanı hasara uğrattı veya imha etti" ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve önemli radar, iletişim ve hava savunma ekipmanları, (İran tarafından) hedef alındı. Yıkımın boyutu, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanandan veya daha önce bildirilenlerden çok daha büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uydu görüntüsü sağlayan en büyük iki şirket olan Vantor ve Planet'in, en büyük müşterileri olan ABD hükümetinin talepleri doğrultusunda bölgeye ait görüntülerin paylaşımını sınırlandırdığı belirtilen haberde, bu durumun, İran'ın karşı saldırılarını değerlendirmeyi zorlaştırdığı, hatta bazı durumlarda imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Haberde, İran tarafından yayımlanan 109 yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünün orijinalliğinin, Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'tan alınan düşük çözünürlüklü görüntüler ve Planet'ten elde edilen mevcut yüksek çözünürlüklü görüntülerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı.

"İRAN SALDIRILARI İSABETLİYDİ"

WP'nin isteği üzerine uydu görüntülerini analiz eden Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli danışman ve emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian, "İran saldırıları isabetliydi. Rastgele ıskaları gösteren kraterler yok." ifadelerini kullandı.

Haberde, İran saldırılarının Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'ndeki bir uydu iletişim tesisini, Bahreyn'deki Riffa ve Isa hava üsleri ile Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot füze savunma sistemlerini, ABD 5. Filosu'nun karargahı olan Bahreyn Deniz Destek Faaliyetleri Merkezi'ndeki bir uydu antenini, Kuveyt'teki Camp Buehring'de bulunan bir enerji santralini ve üç ayrı üste yer alan beş yakıt depolama tankını hedef aldığı belirtildi.

Görüntüler, İran'ın dron saldırıları sonucu çok sayıda kışla, hangar veya depoyu hasara uğrattığını veya tamamen yok ettiğini ortaya koyuyor.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD ablukasındaki Hürmüz Boğazı'ndan son bir haftada İran ile bağlantılı 13 geminin geçtiği bildirildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ekonomik baskı ile "İran'ı teslim almaya" çalıştığını belirterek, "Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin teklifine ilişkin İran'dan gelen olumsuz haberlerin ardından üst düzey İsrailli yetkililerle istişarelerde bulunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin'e güvendiklerini, barış çabalarını ilerletme ve çatışmayı sona erdirme yönündeki aktif rolünü sürdürmesini umut ettiklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ordusuyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını savunarak İran'da "vurulmaya hazır bir dizi hedefleri" olduğunu ileri sürdü.

İran basını, ABD medyasında yer alan ve Tahran-Washington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, ABD'nin sunduğu ve "bazı kabul edilemez maddeler içeren" teklife henüz cevap vermediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yüz yüze müzakerelere dönülmesi için "henüz çok erken" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşılan meseleleri kabul etmemesi halinde "bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı" tehdidinde bulundu. Trump, "İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur. Son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İran Kızılay'ı Genel Sekreteri Meysam Afşar, kuruluşun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucunda 129 milyon dolarlık zarara uğradığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından "yeni prosedürlerle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

İran, ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendirdiğini duyurdu.

ABD merkezli haber sitesi Axios: "ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştı."

İsrailli savunma yetkililerinin, Tahran'ı müzakerelerde esnemeye zorlamak amacıyla İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması yönünde hükümete baskı yaptığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ABD ve İsrail ile "suç ortaklığını" sona erdirme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Fransız deniz taşımacılığı ve lojistik şirketi CMA CGM, San Antonio adlı geminin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD'de Temsilciler Meclisinden 30 Demokrat üye, Başkan Donald Trump yönetiminden, İsrail'in gizli tuttuğu nükleer silah programının varlığını kabul etmesini ve programa ilişkin bildiği detayları açıklamasını talep etti.

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Raja Krishnamoorthi, Başkan Donald Trump'ın "İran'la savaşın sona erdiğine" ilişkin açıklaması üzerine, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'dan İran ile gerilimin son durumu hakkında gizli bilgilendirme toplantısı talebinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Pekin'de bir araya geldi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

04.11 İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

02.28 ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

01.31 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

00.44 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Destansı Öfke Operasyonu'nun tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını söyledi.

00.01 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının kabul edilemez ve "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirterek "Bu, tam olarak korsanlık." dedi.

- "ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.