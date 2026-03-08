İSTANBUL 10°C / 6°C
  • İran gerilimi gölgesinde kritik temas: Katar Emiri Temim ile Trump telefonda görüştü
Dünya

İran gerilimi gölgesinde kritik temas: Katar Emiri Temim ile Trump telefonda görüştü

İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları Körfez'de de gerilime sebep olurken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve tansiyonu düşürme yolları ele alındı.

8 Mart 2026 Pazar 01:31
ABONE OL

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeler ve mevcut gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabalar ele alındı.

Şeyh Temim, bölgede yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim ayrıca ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması için ortak çalışma yürütülmesi ve mevcut gerilimlerin çözümüne yönelik siyasi yolların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

