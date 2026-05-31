  • İran gündemini çalkalayan iddia: Pezeşkiyan istifa mı etti?
Dünya

İran gündemini çalkalayan iddia: Pezeşkiyan istifa mı etti?

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.

31 Mayıs 2026 Pazar 21:32
Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı'nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.

