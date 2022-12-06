İran haber ajansının üst düzey yöneticisi gözaltına alındı! ''Gizli'' bültenlerin ele geçirildiği iddia edildi

İran devlet televizyonunun konuyla ilgili haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansına siber saldırı düzenlenmesi sonrasında "ajansın haberlerini çarpıtarak, sahte bültenler hazırladığı" söylenen bir çalışanın gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, tutuklanan ajans çalışanının adı açık yazılmazken, yerel medyada, televizyonun haberinde A.T. olarak kodlanan kişinin Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Abbas Tevanger olduğu iddia edildi.

Öte yandan başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi de Fars Haber Ajansının üst düzey isimlerinden birinin gözaltına alındığını doğruladı ancak söz konusu kişinin kimliğini açıklamadı.

- SİBER SALDIRIDA "GİZLİ" BÜLTENLERİN ELE GEÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kendilerini "Black Reward" olarak adlandıran bilgisayar korsanları, 25 Kasım'da Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansının internet sitesini hacklediğini ve Ajansın, Devrim Muhafızları'na ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine gönderdiği gizli bültenleri ele geçirdiğini duyurmuştu.

Siber saldırı sonucu ele geçirdiklerini öne sürdükleri belgeleri yayımlayan korsanlar, ayrıca Ajansın 250 terabaytlık verisini de veri tabanından kaldırdıklarını iddia etmişti.

Bilgisayar korsanlarının internette yayımladıkları belgelerin birinde, Hamaney'in "ülkedeki protestoların yakın zamanda sona ermeyeceğini" söylediği bir bülten de yer alıyor.

Belgelerin birinde ise 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapan Katarlı yetkililerin organizasyon için bu ülkeye giden İranlı muhaliflere karşı önlemler alacağı taahhüdünde bulunduğu aktarılıyor.

Korsanların yayımladığı belgeler, Ajans çalışanlarının listesini de içeriyor.

Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili açıklamasında kurumun internet sitesinin "karmaşık bir siber saldırının" hedefi olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının 250 terabaytlık verileri kaldırdığı iddiası yalanlandı ancak saldırı sırasında 25 Kasım Cuma gününe ait bilgilerin ve haberlerin silindiği belirtilmişti.