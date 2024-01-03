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Dünya

İran: Hiç şüphesiz bu üzüntü verici suçun failleri en uygun şekilde cezalandırılacaktır

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Kirman'da düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin, ilgili istihbarat, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin olayı en ince detayına kadar takip edip sorumluları ülke yargısına teslim etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 19:52 - Güncelleme:
İran: Hiç şüphesiz bu üzüntü verici suçun failleri en uygun şekilde cezalandırılacaktır
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Ejei, Kirman eyaletindeki bombalı saldırıya ilişkin mesaj yayınladı.

Olayı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Ejei, "bunu yapanların ülkeyi güvensiz hale getirmedeki başarısızlık ve yenilgilerinin ardından tüm çabalarını İran'ın dindar halkından intikam almaya yoğunlaştırdığını" kaydetti.

Ejei, "Sorumlu istihbarat, emniyet ve kolluk kuvvetleri, bu suçun tüm ipuçlarını ve faillerini zamanında ve hızlı bir şekilde takip etmek ve bunları ülke yargısına teslim etmekle yükümlüdür." ifadelerinde bulundu.

Kirman veya diğer bölgelerdeki adli makamların, faillerin ve bu olaya karışanların yakalanması için azami çabayı göstermekle yükümlü olduğunu belirten Ejei, "Hiç şüphesiz bu üzüntü verici suçun failleri en uygun şekilde cezalandırılacaktır." dedi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş 211 kişi de yaralanmıştı.

  • iran yargı başkanı
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