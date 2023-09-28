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Dünya

İran, Hollanda'da Kur'an'a yapılan akçak saldırıyı kınadı

İran, Hollanda'nın Lahey kentinde ırkçı grupların Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
İran, Hollanda'da Kur'an'a yapılan akçak saldırıyı kınadı
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Kenani, "Hollanda hükümetinden, iki milyardan fazla Müslümanın dini değerlerine hakaret edilmesini önleme sorumluluğunun bilinciyle, ifade özgürlüğü adına gerçekleştirilen bu tür nefret eylemlerinin tekrarını önlemesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld pazar günü, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim nüshası yırtmıştı.

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