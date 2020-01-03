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Dünya

İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, 'kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını' söyledi.

AA03.01.2020  14:46 - Güncelleme: 03.01.2020  14:46

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Süleymani'nin İran'ın gücünün sembolü olduğunu ifade eden Rebii, "İran, Kasım Süleymani'nin intikamını almayı kendini savunmak ve onurunu korumak için bir hak kabul ediyor. Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), bize savaş peşinde olmadığımızı söylemişti. Fakat ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı. Kuşkusuz kararlı bir cevap alacak." diye konuştu.

ABD'nin İran'ın ulusal güvenliğini hedef aldığını dile getiren Rebi, "ABD'ye Trump'ın ve tüm başkanlarının hatırlayacağı bir ders vereceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulunan Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "saldırının intikamını alacaklarını" belirtmişti.

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