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Dünya

İran Hükümet Sözcüsü Rebii'den ''nükleer anlaşma'' açıklaması

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, 'Nükleer anlaşma iç siyaset ve seçim sonuçlarıyla ilgili bir konu değildir.' dedi.

AA22 Haziran 2021 Salı 13:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:58
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmanın iç siyaset ve seçim sonuçlarıyla ilgili bir konu olmadığını ve bu yöndeki politikaların devletin üst düzey organlarında belirlendiğini söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Viyana'daki görüşmelerde tüm ihtilafların giderildiğini ve bütün meselelerle ilgili net bir metin üzerinde anlaşma sağlandığını aktaran Rebii, gelecek hafta yapılacak görüşmelerin nihai olabileceğini söyledi.

Rebii eski ve yeni hükümetin nükleer anlaşmaya yaklaşımıyla ilgili olarak da, "Nükleer anlaşma iç siyaset ve seçim sonuçlarıyla ilgili bir konu değildir. Nükleer anlaşma ile ilgili politika devletin üst düzey organlarında belirleniyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının "İranlıların adil ve özgür bir ortamda oy kullanmadığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak Rebii, bunun İran'ın içişlerine müdahale anlamına geldiğini ve uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunarak, "ABD yönetimi İran'daki seçimlerle ilgili görüş belirtecek konumda değildir. ABD'deki demokratik ortamın ne kadar kusurlu olduğunu bilmeyen yoktur." ifadelerini kullandı.

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