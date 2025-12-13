İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el koydu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el koydu

İran, Hürmüz Boğazı'nda 'akaryakıt kaçakçılığı' gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu ve mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el koydu
ABONE OL

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti yakınlarında seyreden ve 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tankere el koyduklarını açıkladı.

Kaptan ve mürettebat dahil 18 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Kahramani, kaçak akaryakıt taşıyan tankerin "dur ihtarına" uymadığını ve radarının da kapalı olduğunu belirtti.

Kahramani, tankerde yapılan incelemede hem denizcilik hem taşınan yük ile alakalı herhangi bir belgeye rastlamadıklarını ve suç teşkil eden çok sayıda eylem tespit ettiklerini dile getirdi.

Tanker mürettebatının Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu olduğunu açıklayan Kahramani, tankerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

  • İran
  • Hürmüz Boğazı
  • tanker

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.