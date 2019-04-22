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İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapatırız' tehdidini yineledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımıyla ilgili bir kısıtlama olması durumunda boğazı geçişlere kapatacaklarını söyledi.

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İran devlet medyasına konuşan Tengsiri, ABD yaptırımları kapsamında Hürmüz Boğazı'na yönelik kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tengsiri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hürmüz Boğazı, uluslararası yasalara göre bir deniz güzergahıdır. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran'ın kara sularını her türlü tehdide karşı savunacağız."

Tengsiri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi'nin yerine yardımcısı Hüseyin Selami'nin getirilmesi konusunun ABD'nin aldığı kararla ilgisi olmadığını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım 2018'de uygulamaya başladığı ikinci aşama yaptırımların ardından bu ülkeden petrol alan 8 ülkeyi yaptırımlardan muaf tutmuştu. Bu muafiyetlerin 5 Mayıs'tan sonra yenilenmeyeceği ve İran'ın petrol ihracatında kısıtlamaların meydana geleceği iddia edilmişti.

ABD yaptırımları karşısında İranlı yetkililer, "Hürmüz Boğazı'nı kapatırız" tehdidini ilk kez dile getirmiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Temmuz 2018'de, "ABD yönetimi, 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

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