21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
  • İran Hürmüz'de sınır çizdi: Denetim haritasıyla resmen ilan etti
İran Hürmüz'de sınır çizdi: Denetim haritasıyla resmen ilan etti

İran, küresel enerji ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'ndaki denetim alanlarını resmen açıkladı. İran'ın geçişleri düzenlemek amacıyla oluşturduğu “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi”, boğazda kontrol altında tuttuğu sınır hatlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı.

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.

