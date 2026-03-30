Dünya

İran ifşa etti: İşte çocuk katilleri

İran, Minab'daki kız okuluna ABD tarafından düzenlenen çoğu çocuk 175 kişinin öldüğü füze saldırısından sorumlu tuttuğu iki ABD subayının fotoğraflarını paylaştı.

ABDULLAH POLAT30 Mart 2026 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
ABONE OL

İran, Minab'daki kız okuluna ABD tarafından düzenlenen çoğu çocuk 175 kişinin öldüğü füze saldırısından sorumlu tuttuğu iki ABD Donanma subayının fotoğraflarını ifşa etti.

İran'ın Hindistan, Güney Afrika ve Nijerya'daki büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda saldırıyı gerçekleştiren USS Spruance gemisinin komutanı Leigh R. Tate ve ikinci komutanı Jeffrey E. York'un fotoğraflarını yayınladı.

Büyükelçilikler paylaşımda, iki subayın üç ayrı seferde Tomahawk füzelerinin fırlatılmasına izin verdiğini ve bunun da 28 Şubat'taki ölümcül saldırıya yol açtığını iddia etti.

