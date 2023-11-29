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Dünya

İran İHA'larının ABD gemisini gözetlediği görüntüler yayınlandı

İran'ın, İHA'larla ABD'nin 'Eisenhower' uçak gemisini gözetlediğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
İran İHA'larının ABD gemisini gözetlediği görüntüler yayınlandı
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İran'ın, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD'nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İran resmi ajansı IRNA haberinde, olaya ait olduğu ileri sürülen görüntüleri paylaştı.

Haberde, İran Deniz Kuvvetleri'nin, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip ettiği aktarıldı.

TARİH 26 KASIM'I GÖSTERİYOR

Paylaşılan görüntülerde bir uçak gemisi ile kendisine eşlik eden fırkateynin ilerlediği görülürken tarihin 26 Kasım'ı ve saatin de 09.18'i göstermesi dikkati çekti.

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