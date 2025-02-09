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Dünya

İran, İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

İran, ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acil toplantıya çağırdı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 07:42 - Güncelleme:
İran, İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İİT'nin atabileceği adımlar ele alındı.

Erakçi, ABD'nin planının Gazze'ye yönelik etnik temizlik ve Filistin'i yok etme amacı taşıdığını belirtirken İslam ülkelerinin planı engellemek için koordineli ve ortak bir tutum benimsemesi gerektiğini vurguladı.

İslam ülkelerinin, Filistin halkının meşru ve temel haklarını, özellikle de kendi kaderini tayin hakkını ve kendi topraklarında güvenli yaşam hakkını koruma konusunda ağır bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Erakçi, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin halkının meşru haklarını savunmak için üye ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenleyerek en kısa sürede etkili karar almalıdır." ifadelerini kullandı.

İİT Genel Sekreteri Taha da Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planını tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Erakçi'nin olağanüstü toplantı talebini memnuniyetle karşılayan Taha, bu konuda İİT üyesi ülkelerle istişarelerde bulunacağını aktardı.

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