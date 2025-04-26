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Dünya

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde üçüncü tur

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
İran ile ABD arasındaki müzakerelerde üçüncü tur
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığındaki müzakerelerde önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Abbas Erakçi, Amerikan heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.

- ⁠İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

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