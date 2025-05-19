İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8487
  • EURO
    43,782
  • ALTIN
    4040.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İran ile İngiltere arasında casusluk krizi

İran ve İngiltere, 3 İran vatandaşının İngiltere'de casuslukla suçlanmasının ardından karşılıklı olarak diplomatlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
İran ile İngiltere arasında casusluk krizi
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran, İngiltere'de 3 vatandaşının "haksız" ve "siyasi amaçlı" tutuklanmasına itirazlarını iletmek üzere bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Haberde, bakanlığa çağrılan İngiliz diplomata, İran vatandaşlarının suçlanmasının nedenleri ve hukuki dayanakları konusunda Londra yönetiminden açıklama yapmasının istendiği bildirildi.

İNGİLTERE: İRAN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALI

İran'ın ardından İngiltere de İran'ın Londra Büyükelçisi Ali Musevi'yi bakanlığa çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü yaptığı yazılı açıklamada, İranlı büyükelçinin, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin talimatıyla bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Sözcü, Musevi'nin bakanlığa çağrılmasının, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, 3 İran vatandaşının yabancı bir istihbarat servisine yardımcı olabilecek davranışlarda bulunmakla suçlanmasının ardından yapıldığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "İngiliz hükümeti, ulusal güvenliğin korunmasının en önemli önceliğimiz olmaya devam ettiği ve İran'ın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği konusunda net." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DEKİ GAZETECİLERİ HEDEF ALMAKLA SUÇLANIYORLAR

İngiltere'de 3 İran vatandaşı, ulusal güvenlik yasaları kapsamında yapılan soruşturma kapsamında, 3 Mayıs'ta başkent Londra'da gözaltına alınmıştı.

İran adına casusluk yaptığı iddia edilen bu kişiler, İngiltere'de yaşayan gazetecileri hedef alarak onlara "ciddi şiddet" uygulamakla suçlanmış ve 17 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılmıştı. İran vatandaşlarının, 6 Haziran'da Old Bailey mahkemesindeki duruşmaya kadar gözaltına tutulacağı bildirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.