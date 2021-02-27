İran ile Irak Dışişleri Bakanları, ABD'nin Suriye'deki saldırısını görüştü

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:08

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile bölgesel gelişmeleri, siyasi ve ekonomik iş birliği ile sınır ticaretini ele aldı.

ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırıyı kınayan Zarif, eylemin yasa dışı ve Suriye egemenliğinin ihlali olduğunu savundu.

Irak'taki son gelişmeleri ve Erbil'deki saldırıları "şüpheli" şeklinde nitelendirerek bunun İran ile Irak ilişkilerini bozmaya yönelik bir plan olabileceğini ileri süren Zarif, Bağdat hükümetinin saldırının sorumlularını yakalaması gerektiğini belirtti.

Zarif, İran petrol tankerlerinin Irak sınırında karşılaştığı sorunların da Irak makamları tarafından çözülmesi temennisini dile getirdi.



- "Bağdat, Irak'taki gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecek"

Hüseyin ise Bağdat yönetiminin İran ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, "Bağdat, Irak'taki gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecek. Bu konuda güvence veriyorum." ifadelerini kullandı.

Iraklı Bakan, İran'a olan borçların ödenmesiyle ilgili yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve transferin kısa sürede gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu sabah sürpriz bir ziyaretle Tahran'a gelen Hüseyin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.

Iraklı Bakan, 3 Şubat'ta da Tahran'ı ziyaret etmiş, Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra diğer İranlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Ziyaretin, "ABD'nin Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenlemesinden" hemen sonra gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

