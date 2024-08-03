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Dünya

İran ile İsrail arasında yüksek gerilim! ''İki şehir vurulacak'' iddiası

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından, Tahran-Tel Aviv hattı yine gerildi. Birçok hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle İsrail, Lübnan ve İran uçuşlarını askıya alırken, ABD Ordusu İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgeye savaş jeti ve gemi sevkiyatı başlattı. Öte yandan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi yaklaşan operasyonun öncekinin aksine Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Heniyye'nin şehit edilmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını hedef alacağını öne sürdü.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:41 - Güncelleme:
İran ile İsrail arasında yüksek gerilim! ''İki şehir vurulacak'' iddiası
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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikastle şehit edilmesi sonrası bölgede gerilim tırmanırken, İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.

İran ve bölgedeki müttefik örgütler, suikast sonrası "intikam" sözü vermişti.

Dün gece ise İran'ın Kanal 3 Televizyonu spikeri canlı yayında, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklinde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ardından ABD ise bölgeye ilave savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Öte yandan çok sayıda ülkenin havayolu şirketleri, Beyrut ve Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

İran'dan art arda yapılan açıklamalar sonrası henüz bir saldırı gerçekleşmedi ancak bölge hâlâ tetikte.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİN KONUTLARI HEDEF OLACAK"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi bugünkü başyazısında, İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği ve İsrail şehirlerinin dışında sadece birkaç üssü hedef alan operasyonunu hatırlattı.

Gazetenin manşetinde, "Heniyye'nin kanının intikamı için geri sayım" başlığı kullanıldı.

Haberde, yaklaşan yeni operasyonun, öncekinin aksine "Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in "derinliklerindeki" bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını" hedef alacağı belirtildi.

"Gelecek operasyon daha çeşitli, dağınık ve engellenmesi daha zor olacak" denildi.

"GEMİLER AĞIR SALDIRIYA UĞRAYACAK"

Habere göre Tahran'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas füzeler ile insansız hava araçları "kesinlikle" masadaki seçenekler arasında yer alacak.

Ancak nisan ayında İsrail'e yapılan saldırının aksine, seçenekler muhtemelen 1,500 kilometre uzaklıktan ve sadece İran'dan fırlatılan iki ya da üç tür füze ve insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak.

Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak ve İsrail'in ekonomik hedefleri askeri saldırılardan muaf olmayacak.

Kayhan gazetesi ayrıca yaklaşan misilleme operasyonunda İran ordusunun stratejik zarar vermenin yanı sıra "acı verici insan kayıplarını" da göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı.

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