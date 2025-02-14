İran ile Lübnan arasında kriz derinleşiyor! Müsaade etmeyeceklerini duyurdular

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın uçakların inişine ancak kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilmesi halinde müsaade edeceğini söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'dan Lübnan vatandaşlarını taşıyan bir yolcu uçağını tehdit ettiğini ve bunun "ülkenin Beyrut Havaalanı'na normal uçuşlarının aksamasına" neden olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.

Açıklamanın ardından Lübnan, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen Mahan Air'e ait yolcu uçağına izin vermemişti. Beyrut'a gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanında bekleyen Lübnan vatandaşlarını almak için Lübnan'dan gönderilen iki uçağa da İran'ın izin vermediği bildirilmişti.

