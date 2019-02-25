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Irak Başbakanı Abdulmehdi: İran ile ortak sanayi bölgesi inşa etmeye hazırız'

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdün'le olduğu gibi İran ile de ortak sanayi bölgesi inşa etmeye hazır olduklarını belirtti.

  • AA
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, su, sınır ve vize konularının ele alındığı görüşmede Abdulmehdi, "Karşılıklı ziyaretler, Irak halkının bölgedeki su payının korunması gibi, askıda bulunan bazı konuların çözümüne katkı sağlayacak. Ürdün ile yaptığımız gibi İran ile de ortak sanayi bölgesi inşa etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Arakçi de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Irak'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendireceğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, 6 Şubat'ta Bağdat'ta İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile yaptığı görüşme sırasında ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoya yönelik ülkesinin izlediği tutuma ilişkin, "Irak halkı (Saddam Hüseyin döneminde) ambargodan çok çektiği için bunun halklara zararını bilir. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ÜRDÜN İLE ORTAK SANAYİ BÖLGESİ

Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 2 Şubat'ta iki ülke arasındaki El-Kerame-Tureybil Sınır Kapısı'nda bir araya gelmişti. Görüşmede taşımacılık, finans sektörü, enerji, ekonomi, entegrasyon, karşılıklı ticaret ve ortak sanayi bölgesi kurulması konularında anlaşmalar yapılmıştı.

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