'İran ile savaş felaket olur'

Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji tarafından organize edilen ve War on the Rocks internet sitesinde yayımlanan mektupta imzası olan üyeler, ABD ile İran arasında son zamanlarda artan gerginlikten dolayı ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

ÖLÜMCÜL ÇATIŞMA VURGUSU

Bölgeye gönderilen ABD uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları üzerine İran’ın karşı atak için hazırlık yaptığı haberlerinin ölümcül bir çatışma için ciddi endişe verici olduğu belirtilen mektupta “Kasıtlı veya yanlış hesaplama yoluyla İran’la girişilecek bir savaş, halihazırda istikrarsızlaştırılmış bir halde bulunan Ortadoğu’da çarpıcı sonuçlar doğuracak ve ABD’yi muazzam bir ölçüde finansal, insani ve jeopolitik maliyetle başka bir silahlı çatışmaya sürükleyecektir” ifadelerine yer verildi. Mektupta, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların belli ölçüde faydası olmasına rağmen askeri tehditler de dahil etkili olmadığının kanıtlandığı ve Tahran’daki şahinlerin Amerika ile uzlaşılamayacağı yönündeki inançlarını pekiştirmeye yaradığının da altı çizildi.

KAYIP ÇOK FAZLA OLUR

Diplomatik dil kullanılan mektupta İran ile girişilecek bir savaşın ABD için felaket olacağına vurgu yapıldı. Birçok alanda ABD’nin vereceği kayıpları sıralayan ABD ordusundan emekli üst düzey askerler ile diplomatlar mektupta şu ifadeleri kullandı: ABD silahlı kuvvetlerinde ve diplomatik hizmetlerinde geniş kariyere sahip ulusal güvenlik uzmanları olarak, ihtilafların kontrolden ne kadar çabuk kurtulabileceğini ilk elden gördük. Yüksek retorik olduğu bir dönemde iki ülke siyasi ve askeri liderleri arasında yaşanan doğrudan iletişim eksikliği, yalnızca istenmeyen askeri çatışmaya yol açan bir yanlış hesaplama olasılığını artırır. Karşılıklı sorunlarla ilgili keşif diplomasisine bir ön hazırlık olarak, hükümetin üst düzey seviyesinde İran liderliği ile krizleri azaltma önlemleri oluşturulmalıdır. ABD, gereksiz silahlı çatışmalardan ziyade düşünceli bir devlet adamlığı ve agresif diplomasi gerektirmektedir.