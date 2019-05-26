'İran ile savaş felaket olur'
Amerikan ordusundan emekli üst düzey askerler ile diplomatlardan oluşan 76 kişilik grup, son günlerde artan ABD-İran gerginliği konusunda Başkan Donald Trump’a açık mektup yazdı: Ciddi endişe duyuyoruz.
Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji tarafından organize edilen ve War on the Rocks internet sitesinde yayımlanan mektupta imzası olan üyeler, ABD ile İran arasında son zamanlarda artan gerginlikten dolayı ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.
ÖLÜMCÜL ÇATIŞMA VURGUSU
Bölgeye gönderilen ABD uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları üzerine İran’ın karşı atak için hazırlık yaptığı haberlerinin ölümcül bir çatışma için ciddi endişe verici olduğu belirtilen mektupta “Kasıtlı veya yanlış hesaplama yoluyla İran’la girişilecek bir savaş, halihazırda istikrarsızlaştırılmış bir halde bulunan Ortadoğu’da çarpıcı sonuçlar doğuracak ve ABD’yi muazzam bir ölçüde finansal, insani ve jeopolitik maliyetle başka bir silahlı çatışmaya sürükleyecektir” ifadelerine yer verildi. Mektupta, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların belli ölçüde faydası olmasına rağmen askeri tehditler de dahil etkili olmadığının kanıtlandığı ve Tahran’daki şahinlerin Amerika ile uzlaşılamayacağı yönündeki inançlarını pekiştirmeye yaradığının da altı çizildi.
KAYIP ÇOK FAZLA OLUR
Diplomatik dil kullanılan mektupta İran ile girişilecek bir savaşın ABD için felaket olacağına vurgu yapıldı. Birçok alanda ABD’nin vereceği kayıpları sıralayan ABD ordusundan emekli üst düzey askerler ile diplomatlar mektupta şu ifadeleri kullandı: ABD silahlı kuvvetlerinde ve diplomatik hizmetlerinde geniş kariyere sahip ulusal güvenlik uzmanları olarak, ihtilafların kontrolden ne kadar çabuk kurtulabileceğini ilk elden gördük. Yüksek retorik olduğu bir dönemde iki ülke siyasi ve askeri liderleri arasında yaşanan doğrudan iletişim eksikliği, yalnızca istenmeyen askeri çatışmaya yol açan bir yanlış hesaplama olasılığını artırır. Karşılıklı sorunlarla ilgili keşif diplomasisine bir ön hazırlık olarak, hükümetin üst düzey seviyesinde İran liderliği ile krizleri azaltma önlemleri oluşturulmalıdır. ABD, gereksiz silahlı çatışmalardan ziyade düşünceli bir devlet adamlığı ve agresif diplomasi gerektirmektedir.
Savaş gemilerini denize gömeriz
İran’ın askeri komuta danışmanı Murtaza Kurbani, yarı resmi haber ajansı Mizan’a yaptığı açıklamalarında Körfez bölgesinde gönderilen ABD savaş gemilerinin ‘gizli silahlar’ vasıtasıyla batırılabileceğini söyledi. ABD’nin İran’a karşı Ortadoğu’ya bin 500 asker göndereceğini duyurmasından sonra açıklamalarda bulunan Murtaza Kurbani “Amerika bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. En ufak bir aptallık yaparlarsa bu gemileri füze ve yeni gizli silahlarımızı kullanarak mürettebat ve uçaklarıyla birlikte denizin dibine gömeriz” dedi. İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi’nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek “Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullandı.
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