AA 29 Nisan 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:21

İran, Suudi Arabistan ile "ihtilafları bir kenara bırakarak, bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir işbirliği dönemine hazır olduğunu" açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Bin Selman'ın açıklamasının olumlu olduğunu belirten Hatibzade, "Bölgenin ve İslam dünyasının bu iki önemli ülkesi, yapıcı görüşler ve diyalog ekseninde ihtilaflarını geride bırakarak bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir işbirliği dönemine girebilir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ülkelerle iş birliğine yönelik sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Hatibzade, ülkesinin Körfez bölgesinde diyalog ve işbirliği için önerilerde bulunduğunu ve Suudi Arabistan'ın tavrındaki değişikliği memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

İran - Suudi Arabistan arasındaki ilişki nasıl kesildi?

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un İran'a yönelik uyguladığı "azami baskı" politikasının da etkisiyle Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik doğrudan çatışma boyutuna ulaşmıştı. Bin Selman Mayıs 2017'de verdiği bir röportajında İran ile ilişkilerin sorulması üzerine, "Tamamen aşırılıkçı bir ideolojiye sahip bir rejimle nasıl ilişki kurabilirsiniz. Savaşın Suudi Arabistan'da olmasını beklemeyeceğiz. Bunun yerine savaşın Suudi Arabistan'da değil İran'da olması için çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile Suudi yetkililer Bağdat'ta görüşmelere başlamıştı

İngiliz Financial Times gazetesi 18 Nisan'da, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini yazmıştı. İki ülke arasında görüşmelerin başladığına dair haberi İran'ın Bağdat Büyükelçiliği doğrulamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, 27 Nisan'da Suudi televizyon kanalına verdiği bir röportajda, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." açıklamasında bulunmuştu.

Veliaht Prens, İran'ın refah içinde olmasını ve iki ülke arasında karşılıklı çıkarların olmasını istediklerini ancak Tahran'ın nükleer programı, balistik füze programı ve bölgesel nüfuzundan kaynaklanan sorunların giderilmesi için ortaklarıyla çalıştıklarını söylemişti.