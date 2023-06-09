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Dünya

İran ile yaşanan çatışmanın ardından Taliban'dan tatbikat kararı

Taliban'ın güçleri İran sınırındaki Nimruz vilayetinde ağır silahlar kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 13:38 - Güncelleme:
İran ile yaşanan çatışmanın ardından Taliban'dan tatbikat kararı
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Taliban'ın haber ajansı Bahtar'a konuşan Nimruz'daki 3'üncü Tabur Komutanı Muhammed Nebi Molla Vurur, merkez ilçe Zaranc'da düzenlenen askeri tatbikat hakkında bilgi verdi.

Nebi, Taliban mensubuna yeni tecrübeler kazandırmak amacıyla profesyonel eğitmenler eşliğinde çeşitli ağır silahlar kullanarak askeri tatbikat yaptıklarını aktardı.

- TATBİKAT KARARI, İRAN İLE YAŞANAN ÇATIŞMANIN ARDINDAN GELDİ

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından, Taliban güçleri ile Pakistan ve İran sınır güçleri zaman zaman silahlı çatışmaya giriyor.

Taliban ile İran sınır güçleri son olarak 27 Mayıs'ta Nimruz sınırında silahlı çatışmaya girmiş, 2 İran askeri ve 1 Taliban mensubu yaşamını yitirmişti.

Taraflar birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçlamış ancak gerginlik, yapılan görüşmeler neticesinde son bulmuştu.

Taliban ile İran arasında zaman zaman yaşanan sınır çatışmasının dışında, her iki taraf aynı zamanda Hilmend Nehri üzerindeki suyun paylaşımı konusunda da gerginlik yaşıyor.

Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki barajlarında su miktarının azaldığını ve bu yüzden İran'a su ulaşmadığını savunurken, İran ise teknik bir heyetin barajları ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Taliban buna karşı çıkıyor.

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