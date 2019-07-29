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İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce İngiltere’ye ait petrol tankerine el koydukları sırada İngiliz F 236 adlı savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.

  • İHA/AA
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Devrim Muhafızlarının yayınladığı telsiz konuşmalarında, İran’ın alıkoyduğu Stena İmpero adlı petrol tankerine eskortluk yapan F 236 savaş gemisine yapılan ‘uzak durun’ uyarısı yer alıyor. Telsiz konuşmaları kaydında Devrim Muhafızları, İngiliz savaş gemisine ilk olarak kendisini tanıtarak, “F 236 İngiltere savaş gemisi, ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Sizinle 08 deniz kanalından konuşmaktayım. Sesimi duyuyor musunuz” ifadelerini kullanıyor. İngiliz savaş gemisi F 236’nın kendisini tanıtmasının ardından Devrim Muhafızlar,ı Stena İmpero adlı petrol tankerine el koyduklarını söyleyerek, ”Sana emrediyorum, benim görevimi yapmama karışma” diyor. İngiliz savaş gemisi personeli, Stena İmpero adlı tankerin uluslararası deniz yolunda olduğunu söylerken, Devrim Muhafızları İngiliz gemisini uyararak, ”F 236 İngiltere savaş gemisi. Ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Kendi canınızı tehlikeye atmayın” ifadesini kullanıyor.
 
"İRAN TANKERİNE EL KONULMASI NÜKLEER ANLAŞMANIN İHLALİDİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'in İran'a ait petrol tankerine el koymasının nükleer anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini belirtti.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısı düzenleyen Musevi, "Geçtiğimiz gün Viyana'da nükleer anlaşma olağanüstü ortak komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa ülkelerinin temsilcileri, anlaşmadaki bazı taahhütlerin yerine getirilmemesine karşı rahatsızlıklarını dile getirdiler. Tahran da İngilizlerin İran tankerine el koymasını söz konusu anlaşmanın ihlali olarak kabul etmektedir." dedi.

Tahran yönetiminin nükleer anlaşmayı tek taraflı şekilde yürütmesinin mümkün olmadığını yineleyen Musevi, "Eğer böyle devam ederse, taahhütlerin azaltılmasını içeren 3'üncü adım daha güçlü biçimde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran medyasına röportaj verme talebine ilişkin bir soruyu ise Musevi, "Psikolojik bir girişim. Ciddi bulmuyoruz. Röportaj talebi kabul edilmemiştir." şeklinde cevapladı.

İran'dan aldığı LPG'yi ülkesine götüren bir Çin tankerine Singapur tarafından el konulduğu yönündeki iddialara da değinen Musevi, konuyla ilgili İran'ın Pekin Büyükelçiliğinin raporunu beklediklerini söyledi.

Musevi, "Eğer böyle bir şey olmuşsa üzüntü verici. Bazı ülkeler bu tür girişimlerle ABD'nin ekonomik terörüne yardım etmiş oluyor. Bu tür bir girişim bizim tarafımızdan kesinlikle kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

- İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

Saraçhane´de gerginlik

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