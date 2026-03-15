  • Iran International'a sert uyarı: Sırada Siyonistlerin işbirlikçileri var
Dünya

Iran International'a sert uyarı: Sırada Siyonistlerin işbirlikçileri var

İran Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki bazı ülkelerin uydu ve medya altyapısını kullanarak İran halkına yönelik dezenformasyon üreten Iran International ile işbirliği yapanların da hedefler arasında olacağını duyurdu.

AA15 Mart 2026 Pazar 22:53 - Güncelleme:
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada, "Siyonist medya kuruluşu International (İran International televizyonu), bölgedeki bazı ülkelerin uydu imkanlarını ve medya altyapısını kullanarak, suçlu Amerika ve siyonist rejimin amaçlarına hizmet etmek amacıyla İran'ın sevgili halkına karşı gerilim yaratmakta, yalan haberler uydurmakta, söylentiler yaymakta ve psikolojik savaş yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Zülfikari, bu medya kuruluşuna destek vermeye devam edilmesi durumunda , "işbirliğini sürdürenlerin de İran'ın hedefleri arasında yer alacağı" uyarısında bulundu.

IRAN INTERNATIONAL TELEVİZYONU

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

